مسعود شومان يكشف لـ"الشاهد" سر حذف بعض رجال الدين للأمثال الشعبية

قال مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، إن التراث المصري غني بالجواهر وتعلمت من الرواة أثناء جمع التراث الشعبي.

وأكد شومان، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي د. محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”:"يجب ألا نتعامل مع النصوص الشعبية على أنها نصوص مقدسة، مضيفًا: "بعض رجال الدين حذفوا أمثالا شعبية اعتقادا منهم أنها ضد الدين".

وتابع "هذه المشكلة تتعلق بجمع النصوص في سياقها وكيف نقرأ النص ونحن لا نمتلك سياقة وللأسف الشديد نحلل تحليلا لغويا للأمثال والنصوص ونقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وهذا المثل يناقض تمامًا القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود والموضوع ليس في التبذير أو الادخار، وإنما كيف نقرأ المثل في سياقه".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.