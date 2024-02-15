الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مسعود شومان يكشف لـ"الشاهد" سر حذف بعض رجال الدين للأمثال الشعبية

مسعود شومان
مسعود شومان

قال مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، إن التراث المصري غني بالجواهر وتعلمت من الرواة أثناء جمع التراث الشعبي.

وأكد شومان، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي د. محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”:"يجب ألا نتعامل مع النصوص الشعبية على أنها نصوص مقدسة، مضيفًا: "بعض رجال الدين حذفوا أمثالا شعبية اعتقادا منهم أنها ضد الدين".

وتابع "هذه المشكلة تتعلق بجمع النصوص في سياقها وكيف نقرأ النص ونحن لا نمتلك سياقة وللأسف الشديد نحلل تحليلا لغويا للأمثال والنصوص ونقول اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، وهذا المثل يناقض تمامًا القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود والموضوع ليس في التبذير أو الادخار، وإنما كيف نقرأ المثل في سياقه".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

مواد متعلقة

مسعود شومان لـ"الشاهد": المرأة المصرية هى أول من غنت لطفلها وهو جنين

لبنان: الطيران الإسرائيلى يستهدف بسلسلة غارات الناقورة واللبونة وأطراف جنوبى البلاد

فصائل عراقية تقصف هدفًا عسكريًا فى الجولان المحتل بالطائرات المسيرة

إعلام إسرائيلى: إصابة مباشرة لمبنى فى كريات شمونة جراء إطلاق صواريخ من لبنان

انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة من كريات شمونة بعد استهدافها برشقة صاروخية

شهيدان و5 إصابات في قصف للاحتلال استهدف مواطنين وسط مدينة غزة

وول ستريت جورنال: العلاقات بين بايدن ونتنياهو وصلت إلى حد الغليان

"جالانت": طائرات سلاح الجو التى تحلق بسماء لبنان تحمل قنابل ثقيلة لأهداف بعيدة

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل.. "كوبونات للسلع الغذائية توزع فى رمضان".. الغرف التجارية تزف بشرى سارة

عاجل.. ثنائيات رمضان.. نجاح الأعوام السابقة يدفع النجوم لتكرار تجربة التعاون فى دراما 2024

القبض على فتاة التيك توك سوزى الأردنية بمنطقة الساحل

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

خصومات تصل لـ30%.. رئيس الوزراء يتابع جهود توافر سلع شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

محمد رفعت

أردوغان فى القاهرة.. لماذا؟

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى