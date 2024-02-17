مركز القدس للدراسات: حكومة نتنياهو ستواجه عواصف مع وقف إطلاق النار

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن قرار الحرب ليس بيد الحكومة الإسرائيلية الحالية؛ لأنه بمجرد وقف إطلاق النار ستواجه هذه الحكومة الكثير من العواصف والمعارك الداخلية، كما أن هناك قرارا غربيا أطلسيا يريد لهذه الحرب أن تكون مستمرة.

وأضاف عوض، خلال حواره مع برنامج أحداث الساعة، المُذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن بعض دول الغرب تريد مواصلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ويمولون الحكومة الإسرائيلية بكافة الأسلحة والذخيرة التي تساعدهم على إحداث أكبر ضرر ممكن في الحرب الدائرة، كما يقولون دائما إن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها، ما يعني أن هذه رخصة لاستمرار العدوان الإسرائيلي.