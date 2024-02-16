السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

حسين دعسة يروى لـ"الشاهد" قصة تعليم الأطفال صناعة ورق البردى بمتحف أمريكى

حسين دعسة
حسين دعسة

قال الكاتب والأديب الدكتور حسين دعسة، إنه رأي بعينيه اهتمام أحد المتاحف الأمريكية بتعليم الأطفال كيفية صناعة ورق البردي.

وأكد خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" عبر "إكسترا نيوز"، أنه يجب دعم الثقافة بالصناعات الإبداعية الخاصة بها.

وأضاف: "رأيت متحفًا بالولايات المتحدة قرر استضافة فنان مصري، ليعلم الأطفال عن ورق البردي وكيف يتم تصنيعه".

وتابع: “عندما دخلت المتحف.. رأيت تجمعًا للأطفال حوله، يستمعون بشغف لما يرويه من قصص”.

برنامج “الشاهد” 

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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