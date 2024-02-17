وسيم السيسى: اليهود يحاولون تقسيم مصر ويعيشون فى "كذبة كبيرة" (فيديو)

تحدث الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، عن العلاقة بين المصريين واليهود والأسباب التي أدت إلى العداء بينهم، مؤكدًا أن هناك مؤامرات غربية قديمة تريد تفتيت مصر وضعفها.

وقال وسيم السيسي، في حوار خاص مع برنامج صالة التحرير على قناة "صدى البلد"، إن اليهود لديهم نفوذ كبير في العالم، خاصة في أمريكا وأوروبا، حيث يمثلون نسبة كبيرة من السكان ويملكون الثروات، مضيفا أن اليهود لا يعملون في الأعمال الشاقة والمنتجة، بل يتاجرون بالمال ويستغلون الآخرين.

وانتقد سلوك اليهود وقيمهم الأخلاقية، مشيرًا إلى أنهم استنسخوا الكثير من الحضارة المصرية القديمة، لكنهم فقدوا الجوهر والروح.

وأضاف أن اليهود لا يحترمون الحقيقة والصدق، وأن قانونهم الأخلاقي غير كامل ومنقوص، ويعيشون طوال الوقت في "كذبة كبيرة".

وأشاد وسيم السيسي، بالمصريين ودورهم في تاريخ البشرية، قائلًا إنهم شعب الله المختار وإنهم علموا العالم الحكمة والعلم والإيمان، مؤكدا أن مصر هي التي أرشدت العالم إلى وجود حياة أخرى بعد الموت، وإلى مفهوم الجنة والنار.