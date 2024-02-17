"ضحية النقاب".. شقيق مريم يروى تفاصيل قتلها فى سويسرا (فيديو)

أعلن أحمد مجدي، شقيق مريم ضحية الغدر بسويسرا، أن زوج شقيقته قتلها وهو الآن محتجز لدى السلطات السويسرية، مشيرًا إلى أنه فر بأطفاله منذ عام وكان يقول لشقيقته إنهم أسعد بدونها.

وقال مجدي، في حوار هاتفي مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إن شقيقته كانت ترتدي النقاب وعندما خلعته بدأت المشاكل مع زوجها الذي كان متطرفًا ومنعها من التواصل مع أي رجل، موضحًا أن شقيقته لم تكن تعرف أحدًا في سويسرا سوى صديقة تسكن في مدينة أخرى تبعد عنها أربع ساعات.

وأكد أنه يسعى لاسترجاع ابنتي شقيقته اللتين تم إيداعهما دار رعاية بعد مقتل والدتهما، مشيرًا إلى أن القانون السويسري لا يسمح لأقارب الأب المتهم بالحصول على حضانة الأطفال، موضحًا أنه تم نشر إعلان يبحث عن أسرة تتبنى البنات.

وأوضح أنه بحسب القانون السويسري يجب أن يوافق أحد أقارب الأم على استضافة الأطفال قبل أن يتمكن من اصطحابهم والعودة بهم إلى مصر، مطالبًا بالمساعدة في إنهاء هذه القضية وإعادة الطفلتين إلى أرض الوطن.