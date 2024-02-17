السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصر تنشئ منطقة لوجستية فى رفح لتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة (فيديو)

المساعدات إلى غزة
المساعدات إلى غزة

تحدث اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع السابق، عن إنشاء الجانب المصري لمنطقة لوجستية جديدة في منطقة رفح على الحدود مع قطاع غزة، بهدف تنظيم عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقال سالم، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير، على قناة "صدى البلد"، إن المنطقة اللوجستية الجديدة ستحل الكثير من المشاكل التي تواجه السيارات التي تنقل المساعدات من مطار أو ميناء العريش إلى رفح، مشيرا إلى أن المسافة بين العريش ورفح تصل إلى 50 كيلومتر، وأن السيارات تعاني من ظروف صعبة وتكدسات مرورية.

وأضاف أن المنطقة اللوجستية ستسهل أيضًا عمل الهلال الأحمر المصري في استقبال وتوزيع المساعدات على القطاع، وأنها ستسهم في إنهاء تكدس الشاحنات على الحدود.

وعلق سالم، على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي بمواصلة العدوان على غزة ورفح الفلسطينية، قائلا إنها محاولة للضغط المعنوي على الفلسطينيين خلال شهر رمضان، وإنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة في التوسط لوقف الحرب في غزة.

 

ودعا إلى ضرورة التفاوض المباشر بين حماس وإسرائيل لإنهاء الصراع بأسرع وقت ممكن.

رفح غزة قطاع غزة الحدود المساعدات صالة التحرير منطقة لوجستية العريش العريش ورفح الهلال الأحمر رمضان العدوان الفلسطينيين

مواد متعلقة

حسين دعسة يروى لـ"الشاهد" قصة تعليم الأطفال صناعة ورق البردى بمتحف أمريكى

حسين دعسة لـ"الشاهد": المؤسسات الثقافية لا تنظر إلى تمويل الصناعات الثقافية الإبداعية

"الحوثيون": غارة أمريكية جديدة استهدفت منطقة الكويزى فى الحديدة

تيار الاستقلال الفلسطينى: الاحتلال يواصل استهدافه مقومات الحياة فى غزة

إعلام الحوثيين: غارات أمريكية بريطانية جديدة على منطقة الطائف بمحافظة الحُديدة اليمنية

العربية لحقوق الإنسان: نعمل على توثيق جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطينى

مسعود شومان يكشف لـ"الشاهد" سر حذف بعض رجال الدين للأمثال الشعبية

مسعود شومان لـ"الشاهد": المرأة المصرية هى أول من غنت لطفلها وهو جنين

الأكثر قراءة

عاجل.. إخلاء سبيل سوزى الأردنية والنيابة العامة تستأنف

عاجل.. إقامة دولة فلسطينية.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكى ورئيس الاحتلال فى ميونخ

عاجل.. أنا الملك.. ماذا قدم محمد صلاح فى عودته أمام برينتفورد؟

عاجل| "مقترح بوش" يُنذر بـ"كارثة" تنتظر أمريكا والاحتلال حال انتهاء الحرب فى غزة

"ضحية النقاب".. شقيق مريم يروى تفاصيل قتلها فى سويسرا (فيديو)

محطات سقوط سوزى الأردنية فى قبضة الأمن.. بتتحسبن على والدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

لم تقدم دليلًا.. المبعوث الأمريكى يكذب إسرائيل فى ادعاءات تحويل حماس مسار تسليم المساعدات

جانتس: إذا لم توافق حماس على هدنة مؤقتة سندخل رفح حتى لو فى رمضان

إرهابيون فى المستشفيات.. أكذوبة الاحتلال لحرمان أهل غزة من العلاج