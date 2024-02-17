مصر تنشئ منطقة لوجستية فى رفح لتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة (فيديو)

تحدث اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع السابق، عن إنشاء الجانب المصري لمنطقة لوجستية جديدة في منطقة رفح على الحدود مع قطاع غزة، بهدف تنظيم عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقال سالم، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير، على قناة "صدى البلد"، إن المنطقة اللوجستية الجديدة ستحل الكثير من المشاكل التي تواجه السيارات التي تنقل المساعدات من مطار أو ميناء العريش إلى رفح، مشيرا إلى أن المسافة بين العريش ورفح تصل إلى 50 كيلومتر، وأن السيارات تعاني من ظروف صعبة وتكدسات مرورية.

وأضاف أن المنطقة اللوجستية ستسهل أيضًا عمل الهلال الأحمر المصري في استقبال وتوزيع المساعدات على القطاع، وأنها ستسهم في إنهاء تكدس الشاحنات على الحدود.

وعلق سالم، على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي بمواصلة العدوان على غزة ورفح الفلسطينية، قائلا إنها محاولة للضغط المعنوي على الفلسطينيين خلال شهر رمضان، وإنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة في التوسط لوقف الحرب في غزة.

ودعا إلى ضرورة التفاوض المباشر بين حماس وإسرائيل لإنهاء الصراع بأسرع وقت ممكن.