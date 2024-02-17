وسيم السيسى: حماس تقود تحرير أراضيها من الاحتلال والشائعات تهدد الأمن القومى

أعرب الدكتور وسيم السيسي، المفكر وعالم المصريات، عن رأيه في الأحداث الجارية بين حماس وإسرائيل، ودور حركة المقاومة الفلسطينية في تحرير أراضيها من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال السيسي، في حوار خاص مع برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إن الصراع الحالي هو فرصة لإنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الفلسطينية، مؤكدًا أن حماس هي جزء لا يتجزأ من المقاومة الفلسطينية، وأنها تعرف جيدًا ما تواجهه من قوى عظمى تدعم إسرائيل.

وأضاف السيسي أنه لا يرى أن المفاوضات هي الحل النهائي للقضية الفلسطينية، بل إن الحل يكمن في توحيد الصف الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي لدعم حماس والمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وحذر السيسي من خطورة الشائعات التي تنشرها بعض الجهات المعادية لمصر والمنطقة، مثل شائعة بيع منطقة رأس الحكمة، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في كشف الحقيقة وتوعية الرأي العام، مشيرًا إلى أن الشائعات هي أداة تستخدمها القوى الهدامة لزعزعة الاستقرار والثقة والوحدة الوطنية، ومؤكدًا أنها كانت سببًا في سقوط دول عظمى وتفكك دول مهمة مثل العراق. ودعا السيسي إلى الوعي والحذر من تلك الشائعات وعدم الانجرار وراءها.