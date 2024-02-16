«عم ربيع».. فكهانى عبّر عن جدعنة المصريين مع غزة فى مشهد عفوى

نال "عم ربيع" بائع برتقال من صعيد مصر، إشادة واسعة من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو عفوي، وهو يلقي البرتقال إلى سيارات المساعدات الإنسانية التي خرجت من الحوامدية في محافظة الجيزة تجاه الحدود شمالي البلاد، ثم إلى قطاع غزة المحاصر.

التصرف العفوي لبائع البرتقال الذي أصبح مشهورا يمثل مشاعر ملايين المصريين بكل شرائحهم تجاه غزة، حيث يقفون وراء القيادة السياسية في تقديم الدعم الشامل للفلسطينين، ورفض التهجير تحت أي مسمى، حفاظا على القضية الفلسطينية.

وظهر عم ربيع في مقاطع فيديو أخرى معلقًا على شهرته، مؤكدًا أن أمنيته أكبر من مجرد رمي حبات من البرتقال وأنه يتمنى دعم قطاع غزة بأكثر من ذلك.

ولقبت حسابات كثيرة على منصة "إكس"، "عم ربيع" بأنه مثال لـ"المصري الجدع". وأكد العم ربيع أنه يبكي على حال أبناء غزة كثيرًا والذين يتعرضون لقصف وحصار إسرائيلي وحشي منذ سنوات طويلة.

قال الرجل (53 عاما) إن ما أكثر ما أثر فيه هو ما حدث في “مستشفى المعمداني”، معبرا عن رغبته في التضحية بنفسه ودخول غزة والاستشهاد فيها.

وتحدثت مصادر الجمعة 16 فبراير، عن عبور 80 شاحنة مساعدات ووقود إلى قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة قطع الاحتلال إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية، جراء حصار متواصل منذ 17 عاما.

ودخلت إلى القطاع مساعدات وكميات وقود على مدار أشهر طويلة من الحرب الوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين.