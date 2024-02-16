الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«عم ربيع».. فكهانى عبّر عن جدعنة المصريين مع غزة فى مشهد عفوى

جريدة الدستور

نال "عم ربيع" بائع برتقال من صعيد مصر، إشادة واسعة من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو عفوي، وهو يلقي البرتقال إلى سيارات المساعدات الإنسانية التي خرجت من الحوامدية في محافظة الجيزة تجاه الحدود شمالي البلاد، ثم إلى قطاع غزة المحاصر.

التصرف العفوي لبائع البرتقال الذي أصبح مشهورا يمثل مشاعر ملايين المصريين بكل شرائحهم تجاه غزة، حيث يقفون وراء القيادة السياسية في تقديم الدعم الشامل للفلسطينين، ورفض التهجير تحت أي مسمى، حفاظا على القضية الفلسطينية.

وظهر عم ربيع في مقاطع فيديو أخرى معلقًا على شهرته، مؤكدًا أن أمنيته أكبر من مجرد رمي حبات من البرتقال وأنه يتمنى دعم قطاع غزة بأكثر من ذلك.

ولقبت حسابات كثيرة  على منصة "إكس"، "عم ربيع" بأنه مثال لـ"المصري الجدع". وأكد العم ربيع أنه يبكي على حال أبناء غزة كثيرًا والذين يتعرضون لقصف وحصار إسرائيلي وحشي منذ سنوات طويلة.

قال الرجل (53 عاما) إن ما أكثر ما أثر فيه هو ما حدث في “مستشفى المعمداني”، معبرا عن رغبته في التضحية بنفسه ودخول غزة والاستشهاد فيها.

وتحدثت مصادر الجمعة 16 فبراير، عن عبور 80 شاحنة مساعدات ووقود إلى قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة قطع الاحتلال إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية، جراء حصار متواصل منذ 17 عاما.

ودخلت إلى القطاع مساعدات وكميات وقود على مدار أشهر طويلة من الحرب الوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين.

الأكثر قراءة

«عم ربيع».. فكهانى عبّر عن جدعنة المصريين مع غزة فى مشهد عفوى

سوزى الأردنية فى قبضة الأمن.. مصادر تكشف كواليس مأمورية الآداب لضبطها

اقتحام معبر رفح.. 4 حقائق عن «الفيديو المزعوم»

مصادر: لا صحة لاقتحام معبر رفح.. والشرطة الفلسطينية تؤمن دخول المساعدات

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

مصر ترد على مزاعم إنشاء منطقة عازلة للفلسطينيين فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح