بعد وصفه بوتين بـ"المجنون"..الكرملين: بايدن "وصمة عار" على الولايات المتحدة

اتهم الكرملين الرئيس الأمريكي جو بايدن بإذلال نفسه وإهانة بلاده، بعد أن وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجنون"، خلال حملة لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو.

وكان بايدن يتحدث عن أزمة المناخ، أمس الأربعاء، عندما قال "لدينا أشخاص مجانين مثل بوتين وآخرين، وعلينا دائمًا أن نقلق بشأن الصراع النووي، لكن التهديد الوجودي للبشرية هو المناخ".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: إن تصريحات بايدن "وصمة عار" على الولايات المتحدة.

وقال بيسكوف: "إن استخدام مثل هذه اللغة ضد رئيس دولة أخرى من قِبل رئيس الولايات المتحدة، يحط من شأن أولئك الذين يستخدمون مثل هذه المفردات".

وأضاف بيسكوف أن التصريحات كانت "على الأرجح نوعًا من محاولة الظهور بمظهر رعاة البقر في هوليوود"، حسبما نقلت وكالتا أسوشيتد برس ورويترز، مساء اليوم الخميس.

الرئيس الأمريكي سبق ووصف بوتين بالقاتل والسفاح ومجرم الحرب

وسبق للرئيس الأمريكي أن وصف بوتين بالقاتل والسفاح ومجرم الحرب والجزار. وبعد وقت قصير من غزو بوتين لأوكرانيا، قال بايدن إن الرئيس الروسي "لا يمكنه البقاء في السلطة".

في غضون ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها تستعد لفرض "عقوبات كبيرة" على موسكو ردًا على وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وفي حديثه إلى الجهات المانحة في منزل خاص في سان فرانسيسكو الأربعاء كجزء من رحلة تستغرق ثلاثة أيام عبر كاليفورنيا لجمع الأموال لحملة إعادة انتخابه عام 2024، قال بايدن أيضًا: "إنه مندهش من التعليقات الأخيرة التي أدلى بها منافسه الجمهوري المحتمل دونالد ترامب".

وكان ترامب قارن الوفاة "المشبوهة" لزعيم المعارضة الروسية نافالني بمشاكله القانونية في الولايات المتحدة. تم تغريم ترامب بمبلغ 350 مليون دولار بعد أن وجد قاضٍ في نيويورك أنه كذب لسنوات بشأن ثروته في البيانات المالية لشركاته. وقال ترامب إن الحكم شكل من أشكال "الشيوعية أو الفاشية".

وقال بايدن: "بعض الأشياء التي كان يقولها هذا الرجل، مثل أنه يقارن نفسه بنافالني ويقول ذلك - لأن بلادنا أصبحت دولة شيوعية، فقد تعرض للاضطهاد، تمامًا كما تعرض نافالني للاضطهاد. لا أعرف من أين يأتي هذا"، مضيفًا "أعني، إذا وقفت هنا قبل 10 أو 15 عامًا وقلت أيًا من هذا، ستعتقدون جميعًا أنني يجب أن أكون ملتزمًا..إنه يذهلني".

بايدن دائم الخروج عن النص

ويميل بايدن إلى الخروج عن النص خلال جمع التبرعات الانتخابية، وفي الأشهر الأخيرة أدلى بتصريحات غير مخطط لها على ما يبدو بشأن الرئيس الصيني والحزب الجمهوري وحليف الولايات المتحدة إسرائيل بسبب قصفها قطاع غزة.

تكثفت هجمات بايدن اللفظية ضد بوتين بشكل حاد في البيت الأبيض وأثناء الحملة الانتخابية. وفي الأسبوع الماضي، ألقى الرئيس الأمريكي باللوم على بوتين في مقتل زعيم المعارضة "نافالني".