الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط "فاشلة"

بايدن
بايدن

قال الدكتور خليل عزيمة، الباحث والمحلل السياسي المتخصص في الشئون القانونية، إن سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط سياسة فاشلة بصورة كبيرة،فعندما كان ترامب بالبيت الأبيض كان هناك سلام عالمي، ولكن في ظل ولاية جو بايدن أصبحت أمريكا منقطعة العلاقات مع الكثير من دول العالم.

العلاقات الأمريكية الصينية 


وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية" القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات الأمريكية الصينية كانت تتميز بالثبات في عهد دونالد ترامب، ولكن جو بايدن اتبع سياسة معادية مع كافة الأطراف التي كانت تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية.

الحرب بفلسطين

كانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن المولد الكهربائي بمجمع الشفاء الطبي سيتوقف خلال يومين كحد أقصى.

وقالت الصحة الفلسطينية إن مستشفيات شمال قطاع غزة بلا كهرباء، والاحتلال يتعنت في إيصال المساعدات الطبية والوقود إليها، ما يهدد بالشلل التام.

خليل عزيمة باحث سياسي القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية الحرب بفلسطين

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