الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الكرملين يرد على اتهامات أرملة نافالنى للرئيس الروسى

نافالني
نافالني

رفض الكرملين، اليوم الثلاثاء، اتهامات أرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي توفي في السجن الأسبوع الماضي، بعد أن قالت إن الرئيس فلاديمير بوتين مسئول عن موته.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "بالطبع إنها اتهامات باطلة وفظة بحق رئيس الدولة الروسية. لكن نظرًا إلى أن يوليا نافالنايا باتت أرملة قبل بضع أيام، لن أعلق" على الأمر.

وكانت يوليا نافالني أرملة المعارض أليكسي نافالني، قالت في مقطع مصور نشر الإثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "قبل 3 أيام، قتل فلاديمير بوتين زوجي أليكسي نافالني. قتل بوتين والد أطفالي"، مضيفة: "بذلك، أراد بوتين قتل أملنا وحريتنا ومستقبلنا".

كما برر الناطق باسم الكرملين اعتقال الأشخاص، الذين كانوا يتضامنون مع نافالني من خلال وضع الزهور بشكل سلمي أمام نصب ضحايا القمع السياسي السوفيتي. وقال إن "قوات الأمن تصرفت بموجب القانون".

أخيرًا، وصف ترقية بوتين الإثنين لكبار المسئولين في خدمات السجون الروسية بأنها روتينية، وذلك بعد ثلاثة أيام من وفاة المعارض في السجن.

وأضاف بيسكوف: "هذه عمليات تقدم عادية".

وتوفي المعارض الروسي والخصم الأول للرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، عن عمر يناهز 47 عامًا، في سجن الدائرة القطبية الشمالية في منطقة يامال، حيث كان يقضي حكمًا بالسجن 19 عامًا بتهمة "التطرف".

ورفضت السلطات الروسية حتى الآن تسليم جثمانه لعائلته، رغم أن أنصاره اعتبروا أن النظام الروسي يسعى للتستر على جريمة، وهي اتهامات رفضها الكرملين أيضًا.

وأثارت وفاة نافالني موجة تنديد واسعة في الغرب، ووجهت اتهامات إلى بوتين بالوقوف وراء ذلك. وأكد الناطق باسم الكرملين أن بوتين "أبلغ" بوفاة نافالني، لكنه لم يعلق عليها.

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