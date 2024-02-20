لافروف يصل كوبا فى مستهل جولة بأمريكا اللاتينية تشمل فنزويلا والبرازيل

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الاثنين، إلى هافانا، وفق ما أعلنت السلطات الكوبية، وذلك في مستهل جولة في أمريكا اللاتينية ستقوده أيضًا إلى فنزويلا والبرازيل.

وتخضع روسيا وكوبا لعقوبات غربية، ويرسّخ البلدان علاقاتهما منذ العام 2022، إذ تسعى موسكو المعزولة لإيجاد حلفاء سياسيين وشركاء تجاريين جدد منذ بدأت غزو أوكرانيا.

وجاء في بيان مقتضب لوزارة الخارجية الكوبية أن لافروف "وصل اليوم إلى كوبا، إنها زيارته التاسعة لبلادنا".

وأوردت صحيفة تابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الجزيرة أن الزيارة تأتي، في حين "يواجه البلدان عقوبات اقتصادية وتجارية مشدّدة تفرضها الولايات المتحدة وبعض من حلفائها".

وتسعى كوبا لاحتواء تضخّم متفلّت وشحّ في السلع منذ الجائحة التي أدت ومعها تشديد العقوبات الأميركية في العام 2021 ومكامن ضعف هيكلية، إلى فوضى اقتصادية عارمة.