الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا تعبر عن استعدادها لزيادة عدد الرحلات الجوية إلى كوبا

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا مستعدة لزيادة عدد الرحلات الجوية إلى كوبا إذا كان هناك طلب بين السياح على ذلك.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الإثنين، أنه "إذا كان هناك طلب على خدمات السفر الكوبية، فسيتم حل مسألة الرحلات الجوية الإضافية".

وأشار الوزير إلى أن شركات النقل الجوي "روسيا" و"نوردويند" تسيّر رحلات منتظمة إلى كوبا الآن، موضحًا أن "روسيا لديها رحلات منتظمة، في حين أن نوردويند لديها رحلات طيران مستأجرة".

وشدد الوزير الروسي على أنه تسير الآن ما مجموعه 10 رحلات أسبوعيًا بين البلدين.

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