الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز

عالم

زيلينسكى يقر بوضع "بالغ الصعوبة" فى معاركه ضد القوات الروسية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين بأن قواته تواجه وضعا معقدا جدا في بعض نقاط الجبهة مع تأثير تأخر المساعدات العسكرية الغربية على الوضع الميداني.

 

وقال زيلينسكي إن «الوضع بالغ الصعوبة في أجزاء عدة من خط الجبهة حيث حشدت القوات الروسية الحد الأقصى من الاحتياطيات. يستغلون التأخر في مساعدة أوكرانيا»، مضيفا أن بلاده تعاني نقصا في القذائف المدفعية وتحتاج إلى أنظمة دفاع جوي على خط الجبهة وأسلحة أبعد مدى، بحسب «فرانس برس».

 

ودعا زيلينسكي السبت الماضي حلفاءه الغربيين إلى تزويد بلاده بمزيد من المعدات العسكرية لمواجهة روسيا، مشددا على أهمية الأسلحة البعيدة المدى والقذائف المدفعية. 

 

وأضاف «يمكننا استعادة أراضينا. ويمكن لبوتين أن يخسر لقد حدث هذا بالفعل أكثر من مرة في ساحة القتال».

 

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا يمكنها صد الهجوم الروسي «لكن جهودنا محدودة بمقدار ومدى نطاق قواتنا - وهو أمر لا يعتمد علينا». 

 

وأكد أن الانسحاب من أفدييفكا «قرار عادل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح».

 

كما اعتبر أن «إبقاء أوكرانيا تعاني من عجز مصطنع في الأسلحة، وخاصة في النقص في المدفعية والقدرات بعيدة المدى، يسمح (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالتكيف مع كثافة الحرب الحالية». مع دخول الحرب عامها الثالث بعد أيام، تتعرض أوكرانيا لضغوط متزايدة بسبب نقص الذخيرة.

 

واعترف الاتحاد الأوروبي بأنه لن يتمكن من تقديم سوى نصف مليون قذيفة مدفعية وعد بإرسالها بحلول مارس. كما يتواصل تعطل إقرار حزمة مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 60 مليار دولار في «الكونجرس» منذ العام الماضي بسبب خلافات بين الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية التي تسيطر على مجلس النواب.

 

كما ندد زيلينسكي أمس الإثنين بإغلاق الحدود البولندية من جانب سائقي شاحنات ومزارعين، بعدما حذر مسؤولون من أن هذا التحرك يهدد أمن أوكرانيا التي تستمر في مواجهة الغزو الروسي. 

 

وقال زيلينسكي إن «الأمور التي تحصل على الحدود الغربية، الحدود مع بولندا، لا يمكن اعتبارها طبيعية أو عادية»، لافتا إلى أن هذا الوضع «يظهر تآكل التضامن بوتيرة يومية».

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