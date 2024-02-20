الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

باريس تستدعى السفير الروسى على خلفية وفاة نافالنى

أليكسي نافالني
أليكسي نافالني

أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أمس الإثنين، استدعاء سفير روسيا لدى فرنسا على خلفية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في سجنه.

وقال الوزير الذي يجري زيارة للأرجنتين: "طلبت استدعاء السفير الروسي اليوم عند الساعة 18.30" (بتوقيت باريس)، معتبرًا أن "نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أظهر مرة جديدة طبيعته الحقيقية"، بحسب وكالة "فرانس برس".

توفي المعارض الروسي والخصم الأول للرئيس فلاديمير بوتين الجمعة عن عمر يناهز 47 عامًا، في سجن الدائرة القطبية الشمالية في منطقة يامال حيث كان يمضي حكمًا بالسجن 19 عامًا، ما أثار موجة تنديد دولية واسعة.

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