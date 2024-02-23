الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"رويترز": إسرائيل تُشارك فى محادثات باريس بشأن غزة

غزة التي دمرها الاحتلال
غزة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي

ستشارك إسرائيل في مفاوضات في باريس مع مصر وقطر والولايات المتحدة، بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، حسبما أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مطلع على الأمر.

وفشلت آخر محادثات بشأن وقف إطلاق النار قبل أسبوعين، عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراح حماس بهدنة مدتها أربعة أشهر والنصف تنتهي بانسحاب إسرائيلي ووصفها بأنها "وهمية".

وذكرت القناة 12 بالتليفزيون الإسرائيلي، الخميس، أن حكومة الحرب وافقت على إرسال مفاوضين إسرائيليين بقيادة رئيس جهاز المخابرات الموساد ديفيد بارنيا إلى باريس اليوم الجمعة لإجراء "محادثات بشأن اتفاق محتمل لإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة اختطفتهم حماس من إسرائيل في أكتوبر".

وفي وقت سابق من الخميس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت: "إن مفاوضي المحتجزين الإسرائيليين حصلوا على صلاحيات موسعة".

 

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ويبدو أن إلحاح الجهود الدبلوماسية يتزايد قبيل عطلة رمضان التي تستمر شهرًا، والتي تبدأ في 10 مارس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين في البرازيل: "نحن نركز بشكل مكثف على محاولة التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين وينتج عنه وقف إطلاق نار إنساني ممتد".

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي في إفادة صحفية "إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكجورك عقد اجتماعات "بناءة" في مصر وإسرائيل بما في ذلك مع نتنياهو يوم الخميس".

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