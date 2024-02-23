سوناك ينتقد "ترهيب السياسيين" وسط خلاف حول التصويت بشأن غزة

انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، سلوك المتظاهرين الذين يقول إنهم يهددون النواب، بعد تحذيرات من تعرض سلامة السياسيين للخطر خلال النقاش البرلماني الفوضوي حول غزة هذا الأسبوع.

وشهد محيط مجلس العموم البريطاني في لندن، مساء الأربعاء، مظاهرات حاشدة للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما كان يصوت البرلمان على ما إذا كان ينبغي على المملكة المتحدة الدعوة إلى هذا المطلب.

وقال سوناك للصحفيين خلال جولة في شمال ويلز، إنه "من غير المقبول" أن يشعر النواب بالترهيب في وظائفهم، وسط خلاف مستمر حول ما إذا كان رئيس مجلس العموم على حق في ثني القواعد البرلمانية هذا الأسبوع في محاولة لحماية سلامة النواب.

أضاف: "من غير المقبول ببساطة أن يهدد الترهيب أو السلوك العدواني ديمقراطيتنا البرلمانية وحريتنا في التعبير".

وتابع: "بعض المشاهد التي شهدناها في الأشهر الأخيرة، وخاصة السلوك المعادي للسامية، مروعة وغير مقبولة"، حسبما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويشهد مجلس العموم البريطاني، خلافا طويلا حول ما إذا كان رئيسه ليندساي هويل، على حق في تجاهل سابقة يوم الأربعاء والسماح بالتصويت على تعديل حزب العمال الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وزير الداخلية يتعهد باليقظة ضد التهديدات الموجهة لأعضاء البرلمان

وتعهد جيمس كليفرلي، وزير الداخلية، بأن يكون يقظًا ضد الترهيب والضغط على أعضاء البرلمان، بعد أن قال السير ليندساي هويل، إن "أفعاله في التصويت على وقف إطلاق النار في غزة كانت مدفوعة بمخاوف أمنية".

وقال كليفرلي لشبكة "سكاي نيوز"، أمس الخميس، إنه "يدرك أن هناك ضغوطا متزايدة على البرلمانيين، لم أتلق أي تهديدات محددة، لكننا سنبقى يقظين باستمرار".

أضاف: "لكن النقطة التي أود أن أشير إليها في نهاية المطاف هي أنه يتعين على أعضاء البرلمان والمسؤولين المنتخبين في جميع طبقات الحكومة أن يتصرفوا دون خوف أو محاباة".

ووفق ما أوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فقد خرج السير ليندسي عن الاتفاقية يوم الأربعاء للسماح بالتصويت على تعديل حزب العمال لوقف إطلاق النار في غزة على اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة وإسرائيل.

ووقع ما يقرب من 70 نائبًا من المحافظين والحزب الوطني الاسكتلندي على اقتراح بحجب الثقة عن السير ليندسي في أعقاب ذلك.

ومع ذلك، أعرب جيمس كليفرلي عن دعمه القوي للسير ليندسي، حيث قال: "أعتقد أن قام بعمل رائع، أنه ارتكب غلطة، واعتذر عن الخطأ".

وفي الوقت نفسه، وصف ريشي سوناك طريقة تعامل السير ليندسي مع التصويت على وقف إطلاق النار في غزة بأنها "مقلقة للغاية"، لكنه قال إن رئيس مجلس العموم "كان يفكر فيما حدث".