مظاهرات خارج مجلس العموم البريطانى تطالب بوقف العدوان على غزة

نظم المئات، مساء اليوم الأربعاء، مظاهرات خارج مجلس العموم البريطاني في لندن، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن المقرر أن يصوت البرلمان في وقت لاحق على ما إذا كان ينبغي على المملكة المتحدة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وتجمع المتظاهرون خارج البرلمان دعمًا للاقتراح الذي تقدم به الحزب الوطني الأسكتلندي ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تدعو إلى وقف الحرب بشكل فوري ومنع الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر، شهدت العاصمة البريطانية لندن، والعديد من المدن البريطانية، وعدد من العواصم والمدن حول العالم، تظاهرات شعبية حاشدة منددة بالعدوان ومطالبة بحماية الشعب الفلسطيني.

أشتية: غزة تواجه كارثة إنسانية.. والقطاع بحاجة إلى "خطة مارشال" جديدة

وسبق، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي، وهو بحاجة إلى خطة مارشال جديدة تشمل الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي فور وقف العدوان.

جاءت تصريحات "أشتية" خلال اجتماع تنسيقي عقده اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، مع الشركاء الدوليين، بحضور منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد.

أشار "أشتية" إلى أن منع الولايات المتحدة مجددًا إصدار قرار في مجلس الأمن يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، باستخدام حق النقض "الفيتو"، يعني تصريحًا باستمرار القتل والدمار.

وتابع: "التحدي الإنساني في قطاع غزة هو الأكبر في تاريخ فلسطين المعاصر، وسنكون عقب العدوان مسئولين عن الآلاف من أسر الشهداء، والأطفال الأيتام والجرحى، ودمار البنى التحتية، وعائلات دون مأوى، في ظل محدودية الموارد والحصار المالي".