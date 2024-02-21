الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تونس تحمل المجتمع الدولى مسئولية استمرار العدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين

غزة
غزة

حملت تونس المجتمع الدولي المسئولية عن تواصل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وحرب الإبادة، منذ أكثر من 4 أشهر، واستهداف المدنيين الأبرياء، في خرق لكل القيم والشرائع والقوانين الإنسانية.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع إخفاق مجلس الأمن الدولي، في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

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فرنسا أمام "العدل الدولية": استمرار الاحتلال وبناء المستوطنات يقوّض إقامة دولة فلسطينية

وتطرقت تونس إلى التبعات والعواقب الكارثية التي تتهدد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، ما لم يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوظيفته الأصلية، في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والنأي عن سياسة الكيل بمكيالين، وعن التوظيف غير المسئول لحق النقض الذي يطلق يد الاحتلال لمواصلة مخططاته بتصفية الحق الفلسطيني، من خلال الإمعان في ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع، والمحاولات اليائسة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

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مصر تحرج أمريكا فى العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكى مطلق

وجددت تونس دعمها الثابت واللامشروط لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، من أجل استعادة الحقوق التاريخية المشروعة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس.

بقيادة مصر.. الدول العربية تحاصر الاحتلال الإسرائيلى أمام محكمة العدل الدولية

وأدت الحجج التي طرحتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية بشأن سلوك وممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، وما سبقها من تقديم مذكرة في هذا الشأن للمحكمة، إلى زيادة الضغط على الدولة الصهيونية وعزلها دبلوماسيًا، سواء في الشرق الأوسط أو بين القوى الغربية التي تتخذ تقليديًا موقفًا أكثر تأييدًا لإسرائيل، أبرزها دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف إطلاق النار، ودعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى هدنة مؤقتة في القتال.

وتسهم مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بجانب الدول العربية، في تعزيز الضغط على الاحتلال الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية، وإجبار إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

تونس الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني حرب الإبادة قطاع غزة

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