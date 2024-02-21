الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أشتية: غزة تواجه كارثة إنسانية.. والقطاع بحاجة إلى "خطة مارشال" جديدة

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اللقاء

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي، وهو بحاجة إلى خطة مارشال جديدة تشمل الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي فور وقف العدوان.

جاءت تصريحات “أشتية” خلال اجتماع تنسيقي عقده اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، مع الشركاء الدوليين، بحضور منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، وممثل البنك الدولي لدى فلسطين ستيفان إمبلاد.

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وأشار “أشتية” إلي أن منع الولايات المتحدة مجددا إصدار قرار في مجلس الأمن يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، باستخدام حق النقض "الفيتو"، يعني تصريحا باستمرار القتل والدمار.

أشتية: التحدي الإنساني في قطاع غزة هو الأكبر في تاريخ فلسطين 

وتابع: "التحدي الإنساني في قطاع غزة هو الأكبر في تاريخ فلسطين المعاصر، وسنكون عقب العدوان مسؤولين عن الآلاف من أسر الشهداء، والأطفال الأيتام والجرحى، ودمار البنى التحتية، وعائلات دون مأوى، في ظل محدودية الموارد والحصار المالي".

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وأكد “أشتية” على أهمية تكامل الجهود والتنسيق بين جميع الشركاء الدوليين من أجل التخطيط وتجنيد الأموال، وتنفيذ عملية إعادة الإعمار، ومواجهة التحديات، نتيجة الأوضاع الصعبة والكارثية التي يواجها الأهالي في قطاع غزة، مع ضرورة إيجاد أفق سياسي يضمن عدم تكراره. 

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن الضفة تعاني أيضا العدوان الإسرائيلي ومحاولات تقويض السلطة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة العمل على تمكين السلطة من القيام بدورها، وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني على أولوية وقف إطلاق النار فورا، وفتح المعابر من أجل إدخال المساعدات الإغاثية الكافية لغزة، وتوفير الخدمات الأساسية بشكل يستجيب للأزمة الإنسانية، وفتح مسار سياسي للحل.

رئيس الوزراء الفلسطيني قطاع غزة العدوان الإسرائيلى خطة مارشال إعادة الإعمار

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