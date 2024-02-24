عشرات الشهداء والجرحى في اليوم 141 من العدوان الإسرائيلي على غزة

دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم السبت، يومه الـ141، مع تواصل شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على منازل الأهالي في المناطق الوسطى من قطاع غزة وجنوبه، ما أدى إلى اسشتهاد وإصابة العشرات من السكان.

وقالت وزارة الصحة في غزة، مساء الجمعة، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 10 مجزرة ضد العائلات والنازحين في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهيدًا و160 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و514 شهيدًا، بالإضافة لـ69 ألفًا و616 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.

وفيما يلي أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات القليلة الماضية:

شن غارة جوية على منزل الفنان محمود زعيتر بدير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء 22 شهيدًا على الأقل وإصابة 50 آخرين.

شن سلسلة غارات على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

إعدام مواطنين خلال جلوسهم على سطح منزلهم في حي النصر بمدينة غزة.

قصف غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق القذائف بكثافة تجاه أحياء مخيم المدينة.

قصف منزلا لعائلة زمزم في مخيم المغازي وسط القطاع، أسفر عن إصابات.

شن حزام ناري على بلدة خزاعة.

مواصلة تشديد الخناق على مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس.

الضفة الغربية المحتلة

بالتزامن مع ما تشهده في غزة، واصلت قوات الاحتلال اقتحام مدن الضفة الغربية المحتلة والاعتداء على الفلسطينيين ومداهمة منازلهم والعبث بها قبل أن تعتقل العديد منهم؛ حيث هاجمت ليل الجمعة/السبت بلدة بيت فوريك، شرق نابلس، وهاجمت منطقة المرج في مدينة قلقيلية، وقرية عرابونة شمال شرق جنين، وقرية التوانة جنوب الخليل.