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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كييف تتهم موسكو بإعدام جنود أوكرانيين جرحى في أفدييفكا

الجنود الأوكرانيين
الجنود الأوكرانيين

اتهمت أوكرانيا، أمس الأحد، روسيا، بإعدام عدد من الجنود الأوكرانيين الأسرى المصابين، خلال بسط سيطرتها على مدينة أفدييفكا، وهو ما دفع كييف لفتح تحقيق حول تلك المزاعم.

 

وقالت السلطات الأوكرانية اليوم الأحد إنها فتحت تحقيقًا في مزاعم إطلاق القوات الروسية النار على 6 جنود أوكرانيين غير مسلحين في مدينة أفدييفكا، وعلى 2 آخريْن في قرية بنفس المنطقة، بعد أن أعلنت روسيا سيطرتها الكاملة على المدينة.

 

وقال مكتب المدعي العام في منطقة دونيتسك على قناته بتطبيق تيليجرام: "فتحنا تحقيقا في إطلاق النار على أسرى حرب أوكرانيين غير مسلحين في أفدييفكا وفيسله".

 

وأشار ممثلو الادعاء إلى معلومات بشأن "إعدام 6 أسرى" في موقع في أفدييفكا حيث كانوا يعانون من إصابات خطيرة وينتظرون الإجلاء.

 

وأضاف ممثلو الادعاء أن المعلومات نشرت على تيليجرام وذلك دون توضيح مصدرها.

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