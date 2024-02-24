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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. دور أحمد مكي في الكبير اوي 8

أحمد مكي في مسلسل
أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي

يبحث عشاق الكوميديا والدراما الرمضانية عن تفاصيل دور النجم أحمد مكي في مسلسل الكبير اوي 8، المقرر عرضة في شهر رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024

ينتظر محبين النجم أحمد مكي متابعة أحداث وتفاصيل مسلسل الكبير اوي 8 المقرر عرضة في رمضان لمشاهدة الحلقات الممتعة، خاصة بعد ظهور مكي، خلال برمو مسلسل "الكبير اوي 8" بشخصياته الشهيرة الثلاث "الكبير" و"جوني" وحزلقوم"، ويقدم مكي في الجزء الثامن قصة جديدة ومختلقة عن الأجزاء السابقة، وشمل البرمو مجموعة من المشاهد الكوميدية التي كشفت عن انضمام عناصر جديدة إلى العمل.

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مسلسلات رمضان 2024.. أعمال جمعت أحمد مكى بـ محمد سلام

والجدير بالذكر، تستمر جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني؛ لتقديم باقة من أجمل مسلسلات رمضان 2024 التي تناسب جميع الأعمار، وترضي جميع الأذواق.

مسلسلات رمضان 2024.. دور النجم أحمد مكي في مسلسل الكبير اوي 8 

قصة مسلسل الكبير اوي 8

و تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار.

كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.

وتكتشف "مربوحة" أنها حامل، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، بينما يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر.

أبطال مسلسل الكبير اوي 8

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد طرحت البرومو التشويقي له وسيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير.

وهو بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، وتأليف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجى، حيث تعلق المشاهدون بشخصية الكبير وزوجته مربوحة، التي اتسمت علاقتهما بالتفاهم والحب، وحتى تكون علاقتك بزوجتك مثل علاقتهما، نستعرض في التقرير التالى، نصائح لتقوية العلاقة بين الزوجين، وفقًا لما ذكره موقع "extension".

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