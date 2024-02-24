السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس سيدتين بتهمة النصب وسرقة مشغولات ذهبية من سيدة في إمبابة

حبس سيدتين
حبس سيدتين

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس سيدتين، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على سيدة وابنتها وسرقة المشغولات الذهبية عن طريق أعمال الدجل في إمبابة.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع سيدتين، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على سيدة وابنتها وسرقة المشغولات الذهبية عن طريق أعمال الدجل في إمبابة.

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله بأحد البرامج عبر إحدى القنوات الفضائية متضمنًا تضرر (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) من قيام سيدتين بالنصب والإحتيال على (زوجته وكريمته) والاستيلاء على مشغولاتهما الذهبية عن طريق أعمال الدجل ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبتا الواقعة (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" - مقيمتان بمحافظة الجيزة)، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات.

 

 

قاضي المعارضات محكمة شمال الجيزة حبس سيدتين أعمال الدجل في إمبابة إمبابة

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