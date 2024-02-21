تجديد حبس المتهمين بقتل المسؤول العسكري اليمني في الجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهمين بقتل اللواء حسن بن جلال العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، في شقته بمنطقة بولاق الدكرور مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت وزارة الداخلية، في وقت سابق، تفاصيل مقتل المسؤول العسكري اليمني اللواء حسن بن جلال العبيدي، داخل شقته في شارع العشرين بمنطقة فيصل في محافظة الجيزة.

وقالت «الداخلية»، في بيان رسمي، إنها تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 فبراير الجاري، لمديرية أمن الجيزة، من أحد الأشخاص يحمل الجنسية اليمنية، بعثوره على جثة شقيقه داخل شقته وبعثرة محتوياتها أثناء تردّده عليه لعدم تجاوبه معه على مدار يومين.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم رمضان محمد بليدي على (29 عامًا)، سائق ومقيم بالمنيرة الغربية بالجيزة، وسبق اتهامه في العديد من القضايا، أبرزها قتل وسلاح دون ترخيص وسرقة وإتلاف عمد، وعبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى، وشهرته عبده عسلية، (19 عامًا) خرّاط، ومقيم بمنطقة الطوابق بالجيزة، وإسراء صابر محمد عطية، وشهرتها دينا (22 عامًا) ربة منزل، ومقيمة بمنشأة ناصر القاهرة، وسهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها منة (17 عامًا)، ربّة منزل، ومقيمة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقرّوا بسابقة تعرُّف اثنين منهم على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين، وقد استغلا استضافته لهما بمنزله مساء الجمعة 16 فبراير الجاري، ودسا له أقراصًا منومة في مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الآخرين من الدخول إلى مسكنه، وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضًا ما أدى لوفاته، واستولوا على مبالغ مالية ما بين عملات محلية وأجنبية وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت موجودة قُرب مسكنه ولاذوا بالفرار.

وأشارت إلى أنه قد تم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانت بحوزة أحد المتهمين، كما تم ضبط المدعوة آية رضا محمود، (23 عامًا) ربة منزل، ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة وهي ابنة زوجة المتهم الأول، وسبق اتهامها في قضية مخدرات، لإخفائها جزءًا من المسروقات