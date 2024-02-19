ما سر قتل اللواء اليمنى حسن العبيدى داخل شقته فى فيصل؟ (فيديو)

قال الكتاب الصحفي محمود عبدالراضي، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن بن جلال العبيدي، مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، داخل شقته المستأجرة في شارع العشرين بمنطقة فيصل بالجيزة.

وقال عبدالراضي، في تصريحات لبرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن التحقيقات كشفت أن الجريمة كانت نتيجة لمحاولة سرقة فاشلة، وأن المتهمين كانوا من أصدقاء الضحية الذين كانوا يزورونه بانتظام.

وأضاف، أن المتهمين استغلوا علاقتهم الوثيقة باللواء اليمني، وقاموا بإعطائه مخدر مخلوط في العصير، ثم حاولوا سرقة ممتلكاته، ولكنهم تفاجأوا بأن الضحية لم يفقد وعيه تماما، ودخل معهم في مشاجرة، فقاموا بقتله وتركوا جثته مبعثرة في الشقة.

وأشار عبدالراضي، إلى أن الحادث لا يحمل أي خلفية سياسية، وأن المتهمين اعترفوا بارتكابهم للجريمة، وأنهم مهددون بالحكم عليهم بالإعدام لارتكابهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.