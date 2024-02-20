السجن 3 سنوات للمتهم بالشروع فى قتل نجار مسلح بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة حداد بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه بالشروع في قتل نجار مسلح بسبب خلافات بينهما بمركز ديرب نجم.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي.



القضية حملت رقم 7785 لسنة 2023 جنايات مركز ديرب نجم، متهم فيها “حمدي. ر”، 38 عاما، حداد كريتال، مقيم بمركز ديرب نجم، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه "عبدالرحمن محمد" 39 عاما، نجار مسلح، مقيم بذات الناحية، بسبب خلافات بينهما.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهم شرع في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار المصمم عليه بأن أعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين) وما أن ظفر به حتى باغته من دبر وسدد له طعنة استقرت بظهره من الجهة اليمنى قاصدا من ذلك إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو تجمع الأهالي والحيلولة دون موالاة تعديه على المجني عليه وتداركهم له بالعلاج.