بعد قليل.. محاكمة 4 أشقاء في قتل شاب بأوسيم

تنظر محكمة جنايات الجيزة بعد قليل ثاني جلسات محاكمة 4 أشقاء، لاتهامهم بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بمنطقة أوسيم بالجيزة، إثر خلافات سابقة نشبت معه.

إحالة المتهمين إلى النيابة العامة

وأحالت النيابة العامة المتهمين، لاتهامهم بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وتم تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم 21 فبراير، لسماع شهود النفي والاستعداد للمرافعة.

تفاصيل الواقعة

وكانت بداية الواقعة، عندما أقدم 4 أشقاء على إنهاء حياة آخر إثر نشوب خلافات بينهم تطورت إلى قيام الاشقاء الأربعة بالتعدي على المجني عليه، وعلى أشقائه أيضا مستخدمين أسلحة بيضاء كانوا قد أعدوها وفأس.

وما إن ظفروا بالمجني عليه حتي قام أحدهم بتسديد عدة ضربات للمجني عليه كانت كافية أن تنهي حياته.