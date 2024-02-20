الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الجنايات" تصدر قرارًا هامًا قبل الحكم على مرتكب "مذبحة الهرم"

محاكمة متهم
محاكمة متهم

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع في قتل زوج شقيقته في منطقة الهرم،عقب إحالة المتهم إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بإعدامه، لحين تحديد دائرة جنايات جديدة لنظر القضية وسماع المرافعات الختامية مرة أخرى، وذلك بعد القانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بتشكيل دوائر الجنايات الاستئنافية، حيث أن دائرة الجنايات التي نظرت القضية تحولت إلى دائرة استئنافية.

وتم إخطار الدوائر الجنائية المستأنفة، بعدم الفصل في القضايا المعروضة أمامها – لتغير صفتها إعمالا لصحيح أحكام التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات) – وأن يقتصر الأمر على إحالتها بحالتها إلى دوائر جنايات أول درجة بموجب إعادة توزيع العمل الذي تم إخطار سائر دوائر الجنايات في المحكمة به،وكانت قد أحالت النيابة العامة باكتوبر القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر.

وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين من تحقيقات جهات التحقيق في الجيزة أن المتهم السن 27 عاما – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة وفي 2020/11/17 بدائرة الهرم في الجيزة قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ نشبت بينهما - مشادة ؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدًا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان-، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.

جنايات الجيزة منطقة الهرم دوائر الجنايات الاستئنافية استئناف الجنايات

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