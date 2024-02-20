الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

رئيس النيابة الإدارية يقرر إنشاء وحدة التعاون الدولى

المستشار حافظ عباس
المستشار حافظ عباس

أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإنشاء وحدة التعاون الدولي، استجابة للسفيرة ندى العجيزي، الوزير المفوض بإدارة التنمية المستدامة، التعاون الدولي بأمانة جامعة الدول العربية.

شاركت المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة ومدير وحدة التعاون الدولي، في فعَّاليات "يوم الاستدامة العربي بجامعة الدول العربية".

جاء ذلك بحضور لفيف من ممثلي حكومات الدول العربية المشاركة، حيث استهلت فعَّاليات اليوم بكلمة ألقاها السفيرأحمد أبوالغيط - أمين عام جامعة الدول العربية، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
يأتي ذلك التوجه في إطار حرص رئاسة الهيئة على تمثيل النيابة الإدارية في المحافل الدولية، وإرساء سُبُل التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والجهات والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

رئيس هيئة النيابة الادارية وحدة التعاون الدولي الوزير المفوض التعاون الدولي بأمانة جامعة الدول العربية

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