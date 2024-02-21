الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اعترافات المتهمين بالشروع فى قتل موظف ببنك بعد سرقته بالإكراه

المتهمين
المتهمين

أدلى المتهمون بالشروع فى قتل موظف ببنك بعد سرقته بالإكراه بارتكابهم الواقعة بغرض سرقته بالإكراه بمنطقة الخانكة بتفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق المختصة، حيث أقروا باستدراجهم المجني عليه بغرض توصيله لمحل سكنه، وقاموا باستدراجه لمنطقة نائية قاصدين من ذلك سرقته بالإكراه، وعندما حاول مقاومتهم شرعوا في قتله باستخدام سلاح أبيض مطواة، وتمكنوا من سرقة هاتفه المحمول ومبلغ 4 آلاف جنيه.


كما أقروا بارتكابهم 3 وقائع سرقة بالإكراه بذات الأسلوب، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.


وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة من مستشفى الخانكة تفيد بوصول موظف مصابا بطعن بالسلاح الأبيض وبمناقشته اتهم شخصين بسرقته بالإكراه وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الشروع في قتل الخانكة سرقة محكمة الجنايات

مواد متعلقة

نظر معارضة محمد رمضان على حكم حبسه في "نشر أخبار كاذبة"

الحكم على المتهمين بخطف طالب وتصويره في وضع مخل بالبدرشين اليوم الأربعاء

سيدة تخلع زوجها: رافض أعمل تكميم معدة بسبب زيادة وزني

الإفراج عن "فتاة التيك توك" حنين حسام

ضبط حارس عقار وزوجته بتهمة قتل تاجر فى الإسكندرية

دولارات مزيفة... "الداخلية" توجه ضربات قاضية لعصابات العملة فى مصر

7 محطات في أزمة البلوجر "سوزى الأردنية"

بعد قليل.. الحكم على 5 متهمين بـ"خلية المرج الإرهابية"

الأكثر قراءة

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

مَن هي ياسمين موسى؟.. قدمت مرافعة مصر حول ممارسات إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

صياغة صفقة جديدة للهدنة وحماية المدنيين فى رفح.. تفاصيل أجندة ماكجورك فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد: سموتريش والمتطرفين أضعفوا إسرائيل أمام حركة حماس

الهلال الأحمر: أجلينا 21 جريحًا من مجمع ناصر بخان يونس

اليوم الـ138 للعدوان.. عشرات الشهداء والاحتلال يمنع إسعاف المصابين بغزة