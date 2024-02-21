اعترافات المتهمين بالشروع فى قتل موظف ببنك بعد سرقته بالإكراه

أدلى المتهمون بالشروع فى قتل موظف ببنك بعد سرقته بالإكراه بارتكابهم الواقعة بغرض سرقته بالإكراه بمنطقة الخانكة بتفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق المختصة، حيث أقروا باستدراجهم المجني عليه بغرض توصيله لمحل سكنه، وقاموا باستدراجه لمنطقة نائية قاصدين من ذلك سرقته بالإكراه، وعندما حاول مقاومتهم شرعوا في قتله باستخدام سلاح أبيض مطواة، وتمكنوا من سرقة هاتفه المحمول ومبلغ 4 آلاف جنيه.



كما أقروا بارتكابهم 3 وقائع سرقة بالإكراه بذات الأسلوب، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخانكة من مستشفى الخانكة تفيد بوصول موظف مصابا بطعن بالسلاح الأبيض وبمناقشته اتهم شخصين بسرقته بالإكراه وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.