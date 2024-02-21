الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

نظر معارضة محمد رمضان على حكم حبسه في "نشر أخبار كاذبة"

محمد رمضان
محمد رمضان

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم الأربعاء، جلسة معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد أحد البنوك الشهيرة.


ويأتي ذلك بعدما تقدم أحد المحامين ببلاغ ضد رمضان، عقب إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في لدى البنك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي.

وقال المحامي أحمد الجندي، إن القرار الصادر من مستأنف الشيخ زايد بحبس محمد رمضان سنة غيابيا، صدر منذ أكثر من شهر، وهو حكم أول درجة لم يعد نهائيا أو باتا.

وكان تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي.

الفنان محمد رمضان أخبار كاذبة الاقتصاد القومي مستأنف الشيخ زايد حبس محمد رمضان

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