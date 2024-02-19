الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. الحكم على 5 متهمين بـ"خلية المرج الإرهابية"

حبس متهم
حبس متهم

تنطق الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني والمنعقدة ببدر، بعد قليل بحكمها على 5 متهمين في القضية المعروفة بـ"خلية المرج الإرهابية"، وينتظر متهمان اثنان رأى فضيلة المفتي.

وذكر قرار الإحالة، أن المتهمين جميعا انضموا إلى جماعة أسست على خلاف الأحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها.

المتهمون اشتركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون

كما أكد أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان"، والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهمين الثالث والرابع حيازة مواد مفرقعة "مخاليط ألعاب ناريةـ كلورات البوتاسيم، ومفرقعات الكلورات"، قبل الحصول على ترخيص بذلك، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية.

خلية المرج الإرهابية السلطات العامة الدائرة الأولي إرهاب الوحدة الوطنية جماعة الإخوان

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