السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 43 متهمًا بقضية "خلية العجوزة" لـ21 أبريل

محاكمة
محاكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر اليوم تأجيل محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بـالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة"، لجلسة 21 أبريل للمرافعة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبـوالعلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياءالدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

تأجيل محاكمة الانضمام لجماعة ارهابية خلية العجوزة المستشار محمد السعيد الشربينى عصـام أبـو العـلا جماعة إرهابية

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