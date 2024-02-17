السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 أشقاء بتهمة قتل شاب بأوسيم لـ21 فبراير

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، تأجيل أولى جلسات محاكمة 4 متهمين، وهم الوالد إبراهيم. م، وأبناؤه الثلاثة أحمد ومصطفى، ومحمد، متهمين بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة أوسيم بالجيزة، إثر خلافات سابقة نشبت معه، في القضية رقم 1276 لسنة 2023، جنح مركز أوسيم، لجلسة 21 فبراير المقبل لسماع شهود النفي ومرافعة الدفاع. 

وكانت جهات التحقيق بأوسيم أحالت 4 متهمين، وهم “إبراهيم. م”، و"أحمد "، و"مصطفى"، و"محمد"، بتهمة قتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بمنطقة أوسيم بالجيزة، إثر خلافات سابقة نشبت بينهما، في القضية رقم 1276 لسنة 2023، جنح مركز أوسيم.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين في 23 يناير 2023، بدائرة قسم مركز أوسيم قتلوا المجني عليه "محمد غ" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وفأسا، وترصدوا له في المكان الذي أيقنوه سلفًا الوصول إليه، وما أن ظفروا به حتى ضربه الأول ضربتين استقرت الأولى بمقدمة رأسه واستقرت الثانية بمؤخرة رأسه، وعقب سقوط المجني عليه أرضا، اعتدى المتهمان الثاني والثالث على المجني عليه بالضرب قاصدين من ذلك قتله.

وأضاف أمر إحالة المتهمين بقتل شاب أوسيم أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء، وهي أزمة وفأس وماسورة وشوم، والمتهم الرابع اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة سالفة الوصف، فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض على النحو المبين بالأوراق.

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