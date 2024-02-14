الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

15 مايو.. الحكم على عامل قتل زوجته بكرداسة بسبب خلافات أسرية

محكمة
محكمة

حجزت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الأربعاء، الحكم على عامل كاوتش قتل زوجته بسبب خلافات زوجية لجلسة 15 مايو للنطق بالحكم. 

 أحالت النيابة العامة المتهم "مصطفي.م" عامل كاوتش، لمحكمة الجنايات المختصة بعد أن وجهت إليه تهمه القتل العمد، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم 1932 لسنة 2023 جنايات كرداسة. 

كشفت التحقيقات أن المتهم قتل عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد زوجته المجني عليها "سماح. س" من غير سبق إصرار أو ترصد بأنه على إثر مشادة كلامية فيما بينهما تطورت المشاجرة ولمحاولة المجني عليها الاستغاثة من شرفة مسكنهما قام بدفعها من علو فسقطت أرضًا، محدثًا اصابتها الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها قاصدًا قتلها.

محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة عامل قتل زوجته خلافات زوجية

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