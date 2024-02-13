الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. الحكم على سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها فى البدرشين

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات الجيزة، غدا الاربعاء، الحكم علي سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عادل السيد جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد المالك، وعنتر عبد الوهاب، وصلاح الدين دياب، وأمانة سر عبد العزيز محمد مناع، ورأفت عبد التواب أحمد.

ونص أمر إحالة المتهمين في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية 2805، على توجيه تهمة القتل العمد لـ"محمد. ع" عامل- 23 سنة، و"دينا. ع. د" ربة منزل.

وأوضح أمر الإحالة أنه على إثر علاقة غير شرعية جمعتهما، قدم المتهم الأول "محمد" للمتهمة الثانية "دينا" عقاقير مهدئة لتقديمها لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد لمسكن المجني عليه حاملًا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم محل الجريمة.

محكمة جنايات الجيزة الحكم سيدة وعشيقها قتل الإصرار والترصد

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