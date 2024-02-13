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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة متهم فى "أحداث إمبابة"

المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي

تواصل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، إعادة إجراءات محاكمة متهم في الأحداث التي وقعت بشارع الوحدة فى إمبابة، يوم 31 يناير 2015.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

ويواجه المتهم وآخرون تهم تأسيس جماعة إرهابية علي خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، حيازة أسلحة نارية وخرطوش، والتظاهر بدون تصريح، وترويع المواطنين، وحرق فرع مطعم شهير بشارع الوحدة بمنطقة إمبابة.

الدائرة الثانية ارهاب محاكمة متهم إمبابة المستشار حمادة الصاوي جماعة إرهابية أحكام القانون محاكمة

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