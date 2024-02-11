الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها بحدائق القبة

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عامل، لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها بحدائق القبة.

بداية القضية عندما تمكن رجال المباحث من كشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وتم القبض على المتهم بقتلها عقب سرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة لفتاة داخل شقة تُستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعُثر على جثة موظفة "ف.ا" 32 سنة، وبها طعنات وتم نقلها إلى المشرحة.

بإجراء التحريات تبين قيام عاطل بالصعود للشقة وقتلها بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته وتم القبض عليه وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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