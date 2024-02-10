اليوم.. الحكم في طعني مرتضى منصور على "أحكام سب الخطيب"

تنظر محكمة جنح النقض، اليوم السبت، الحكم في الطعنين المقدمين من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على أحكام تدينه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه، وتأييد حكم حبسه شهرًا، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة، وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

كانت قد قضت المحكمة في وقت سابق برفض 4 طعون أخرى قضي فيها بتغريم اكرتضى منصور 15 ألف جنيه عن كل منها، وصارت الأحكام نهائية باتة لصالح محمود الخطيب، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.