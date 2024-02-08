الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس مع الشغل لمتهم لإدانته بتعاطى المخدرات فى التجمع الأول

الحبس
الحبس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حكمًا بمعاقبة المتهم (خالد.م) بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية السيدين المُستشارين د. عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، بحضور محمد صالح وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظرًا لظروف الدعوى ومُلابساتها، فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالًا للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع التي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلًا إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملًا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

محكمة جنايات القاهرة القاهرة الجديدة التجمع الخامس الحبس مع الشغل تعاطي المخدرات المستشار ياسر أحمد الاحمداوي

مواد متعلقة

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالتخلص من زميله فى الزيتون

17 أبريل.. استئناف الفنانة غادة والي على حكم حبسها 6 أشهر

تفاصيل حبس متهم هدد زوجته بصور فاضحة

الحكم على صاحبة قناة "يوميات أنوش" اليوم

اليوم.. محاكمة عامل بتهمة قتل شخص بعابدين

بعد قليل.. مرافعة الدفاع في جلسة محاكمة عاطل بقتل شاب بالجمالية

محاكمة 6 متهمين في "خلية حدائق القبة"

الحكم على رضا عبدالعال فى "سب ثلاثى الأهلى" 17 فبراير

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسي

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

زيادة الأجور والمعاشات بينها.. الحكومة توافق على 15 قرارًا جديدًا

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"