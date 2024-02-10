اليوم.. محاكمة رجل أعمال شهير في "رشوة الجمارك"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، أولى جلسات محاكمة رجل أعمال شهير، بتهمة عرض رشوة مالية على مدير إدارة جمرك ليمكنه من الهرب من الرسوم الجمركية والغرامات بقيمة 29 مليون جنيه.

كشف أمر الاحالة أن المتهم عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، بأن عرض مبلغ 300 ألف جنيه على “محمد. ر” مدير إدارة جمرك بدر الذهبية وعضو اللجنة المشكلة لتقدير الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة على شركة توب لاين فود للصناعات الغذائية.

وكان ذلك مقابل تقدير الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة على الشركة المملوكة له بقيمة أقل مما تستحق، وتمكينه بذلك من التهرب من الرسوم الجمركية والغرامات بقيمة 29 مليون جنيه، ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة، وابلغ هيئة الرقابة الإدارية التي ألقت القبض على رجل الأعمال متلبسا بواقعة الرشوة.