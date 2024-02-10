السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إحالة محاكمة 22 متهمًا بقضية "الهيكل الإدارى للإخوان" للدائرة الأولى إرهاب

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات مستأنف، المنعقدة ببدر، إحالة محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإدارى للإخوان"، أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وتحديد جلسة 3 مارس المقبل لنظر الدعوي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار، وعضوية المستشارين رأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاء فى أمر الإحالة أولا: المتهمون من الأول حتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإدارى لجماعة الإدارى، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

ثانيًا: المتهمون من الحادى عشر حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض.

ثالثا: المتهمون من الثالث حتى العاشر والحادى عشر، ومن الرابع عشر حتي السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم الإرهاب ووفروا ملاذا آمنا لأعضائها.

محكمة جنايات مستأنف الانضمام لجماعة ارهابية جنايات أمن الدولة الهيكل الإدارى للإخوان المستشار محمد السعيد الشربينى المستشار محمد عمار

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