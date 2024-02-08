الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة ميكانيكي أشعل النار في صديقه لـ5 أبريل المقبل

محاكمة
محاكمة

اجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، مساء اليوم، محاكمة ميكانيكي أشعل النيران في صديقه خلال نومه بمنطقة الزيتون إلى جلسة 5 أبريل المقبل.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أنه في الثالثة صباحًا، ورد اتصال من غرفة النجدة يفيد نشوب حريق في محل الزيوت داخل ورشة فنية لصيانة السيارات، وتبين وجود شخص مصاب داخل المحل يدعى «ع. أ.»، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة، وعقب ذلك توفى.

بتوقيع الكشف الطبي أنه يعاني من حريق لهب من الدرجة الثانية للثالثة بالجسم ولا يمكن استجوابه حيث أن حروقه تتمثل في الوجه والصدر والظهر والذراعين والساقين.

كما تبين أن هناك عاملا آخر كان يتواجد معه داخل الورشة فر هاربًا من موقع الحريق، وعلل أن سبب الحريق ماس كهربائي شب في فرشة المتوفي خلال نومه، وعندما حاول إطفاء النيران أصيب بحروق في يده، فخاف من أن تمتد النيران إليه، وفر هاربًا.

تبين من التحقيقات أن المتهم الذي يعمل مع المجني عليه هو وراء إشعال النيران فيه خلال نومه من خلال قداحة برفقته ولاعة وتسبب في إصابته التي انتهت بوفاته.

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