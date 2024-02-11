الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهم الثانى فى قضية مقتل اللواء نبيل فراج

المستشار حماده الصاوى
المستشار حماده الصاوى

تصدرالدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم عصام عبدالمجيد دياب سيد وهو المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية وعددهم 23 متهمًا، أنهم أنشأوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ غرضها.

الدائرة الثانية ارهاب محاكم بدر محاكمة المتهم عصام عبدالمجيد دياب سيد اللواء نبيل فراج

مواد متعلقة

إحالة محاكمة 22 متهمًا بقضية "الهيكل الإدارى للإخوان" للدائرة الأولى إرهاب

اليوم.. الحكم فى طعنى مرتضى منصور على "أحكام سب الخطيب"

اليوم.. محاكمة رجل أعمال شهير في "رشوة الجمارك"

اليوم.. استكمال محاكمة 22 متهمًا في "الهيكل الإداري للإخوان"

غدًا.. استكمال محاكمة 22 متهمًا فى "الهيكل الإدارى للإخوان"

الحبس مع الشغل لمتهم لإدانته بتعاطى المخدرات فى التجمع الأول

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالتخلص من زميله فى الزيتون

17 أبريل.. استئناف الفنانة غادة والي على حكم حبسها 6 أشهر

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

كسر زجاج العربية.. حجز سائق اعتدى على سيدة في المعادي

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أكاذيب جديدة.. ماذا وجدت إسرائيل فى أنفاق حماس أسفل مقر الأونروا؟

عاجل.. استقالة رئيسة المجر بعد عفوها عن متحرش بالأطفال

اليوم.. الحكم على المتهم الثانى فى قضية مقتل اللواء نبيل فراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح