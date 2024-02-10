السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 22 متهمًا في "الهيكل الإداري للإخوان"

المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي

تستكمل  الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم السبت، محاكمة 22 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية  رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

تفاصيل القضية

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا قيادة في جماعة إرهابية، تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها.

وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري للجماعة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

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