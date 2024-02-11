الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 6 متهمين فى "خلية داعش كرداسة" لـ27 فبراير

محكمة
محكمة

قررت  الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة  6 متهمين بالانضمام إلى "خلية داعش كرداسة" لجلسة 27 فبراير الجاري للاطلاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـى أمـين وسكرتارية محمود شلبى وسامح شعبان.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الثالثة إرهاب محاكمة 6 متهمين خلية داعش كرداسه المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم تعطيل احكام الدستور

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