إحالة محاكمة متهم بـ"خلية داعش الجيزة الثانية" للدائرة الثالثة إرهاب

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الأحد، إحالة إعادة إجراءات محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيًا بالمشدد 15 سنة، لاتهامه مع آخرين بالانضمام لـ"خلية داعش الجيزة"، للدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وتحديد جلسة 11 مارس المقبل لنظر الجلسة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكشف أمر الإحالة، عن أنه في غضون الفترة من 2015 حتى 5 نوفمبر 2016، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة بأن تولى قيادة وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش".