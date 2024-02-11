نظر محاكمة المتهم الثاني في "اغتيال اللواء نبيل فراج" 4 مارس

أحالت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمه جنايات أمن الدوله العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة اجراءات محاكمه المتهم عصام عبد المجيد دياب سيد وهو المتهم الثاني في القضيه المعروفة إعلاميًا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسه والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا لدائرة الإرهاب ونظرها بجلسه 4 مارس المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

أسندت النيابة إلى المتهمين الـ13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل اخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.