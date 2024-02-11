الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نظر محاكمة المتهم الثاني في "اغتيال اللواء نبيل فراج" 4 مارس

المستشار حماده الصاوي
المستشار حماده الصاوي

أحالت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمه جنايات أمن الدوله العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في إعادة اجراءات محاكمه المتهم عصام عبد المجيد دياب سيد وهو المتهم الثاني في القضيه المعروفة إعلاميًا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسه والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا لدائرة الإرهاب ونظرها بجلسه 4 مارس المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

أسندت النيابة إلى المتهمين الـ13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل اخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

الدائرة الثانية ارهاب محاكم بدر ه المتهم عصام عبد المجيد دياب سيد الإعدام شنقا الدائرة الأولى جنايات

مواد متعلقة

اليوم.. محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام

اليوم.. نظر دعوى بطلان المادة 375 من قانون العقوبات

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها بحدائق القبة

اليوم.. نظر 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات "المحامين"

اليوم.. الحكم على المتهم الثانى فى قضية مقتل اللواء نبيل فراج

إحالة محاكمة 22 متهمًا بقضية "الهيكل الإدارى للإخوان" للدائرة الأولى إرهاب

اليوم.. الحكم فى طعنى مرتضى منصور على "أحكام سب الخطيب"

اليوم.. محاكمة رجل أعمال شهير في "رشوة الجمارك"

الأكثر قراءة

عاجل.. طارق حامد يدرس التراجع عن الاعتزال الدولى بعد رحيل فيتوريا

عاجل| رغم قيد 6 منهم إفريقيًا.. نكشف سر استبعاد كولر ناشئى الأهلى

اقتصاديون يرجحون طرح شهادات ادخار بعائد 30 % قريبًا

تعرف على الأعمال الدرامية بشاشات المتحدة فى رمضان 2024 (فيديوجراف)

وفقا لمعاهدة السلام مع مصر.. هل يجوز لإسرائيل اجتياح رفح الفلسطينية؟

قطع للعلاقات وتهديدات أمريكية جديدة.. ماذا حدث بين نتنياهو وبايدن خلف الكواليس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح