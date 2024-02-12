إحالة محاكمة متهم بقضية "خلية داعش السلام" للدائرة الثالثة إرهاب

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، إحالة إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى,

وذلك فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام" الإرهابية، للدائرة الثالثة إرهاب، وتحديد 12 مارس لنظر الدعوي.

أبرز الاتهامات في القضية

ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.